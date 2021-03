La Juventus riflette sul mercato e potrebbe dar vita ad uno scambio alla pari con il Manchester United: contatti già avviati

La Juventus è chiamata ad una difficile rincorsa in campionato, ma in società si riflette già su come ripartire al meglio la prossima stagione. L’estate che si avvicina potrebbe portare rivoluzioni in casa bianconera, soprattutto in attacco, il reparto apparso più in difficoltà in questi mesi. Le risorse, però, non sono tante e la dirigenza proverà a sfruttare le occasioni che il mercato proporrà, oppure agirà tramite scambi.

Calciomercato Juventus, scambio in Premier League

Proprio quest’ultima alternativa lascia aperti spiragli importanti. L’ultima suggestione arriva dalla Premier League, con la Juventus che potrebbe sedersi allo stesso tavolo del Manchester United per discutere uno scambio. Ormai da qualche giorno si inseguono voci di un interesse bianconero per Donny Van de Beek, centrocampista classe 1997 in scadenza con i ‘Red Devils’ nel 2025.

L’olandese ha faticato ad imporsi sotto la guida di Solskjaer: appena un gol in tredici presenze in Premier League e tanta panchina, prima dell’infortunio muscolare che lo tiene fermo da inizio mese. L’atmosfera non è delle migliori, tanto che la Juventus avrebbe già avviato i primi contatti con Van de Beek.

Calciomercato Juventus, via Kulusevski

L’affare non è semplice visto che il giocatore è valutato 45 milioni di Euro dal club inglese. La Juventus, però, potrebbe ricorrere allo scambio e mettere sul piatto il cartellino di Dejan Kulusevski. Lo svedese è cinque anni più giovane, ma ha la stessa valutazione di Van de Beek. Uno scambio alla pari, per cercare di dare una nuova chance a due giocatori che non sono fin qui riusciti ad esprimersi al meglio.

L’avventura bianconera di Kulusevski era iniziata bene, ma l’esterno si è spento con il passare del tempo: appena tre gol in 25 presenze in Serie A e una connotazione tattica non ancora chiara. La Juventus potrebbe così lasciarlo andar via, portando a Torino un calciatore come Van de Beek, giovane, ma con la necessaria esperienza internazionale. I contatti sono avviati, nelle prossime settimane si vedrà se ci sarà la fumata bianca.