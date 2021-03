La Juventus continua ad essere protagonista sul fronte calciomercato per arrivare anche a giocatori esperti di assoluto valore



Lavorare sempre sotto traccia per arrivare ad obiettivi prefissati. La Juventus continua a programmare la prossima stagione, ovviamente senza perdere di vista l’anno sportivo ancora in corsa. La compagine bianconera, guidata da Andrea Pirlo, cercherà in tutti i modi la rimonta sull’Inter capolista solitaria, ma non sarà facile. La squadra di Antonio Conte ha già un margine importante: lo Scudetto potrebbe tornare così a Milano dopo tantissimi anni. Sul fronte calciomercato la dirigenza torinese sarebbe sul punto di preparare assalti decisiva per puntellare la rosa a disposizione dell’allenatore bresciano, che si giocherà la sua conferma a partire dalle prossime gare di campionato.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, big in attacco per Conte | Bomba dall’Inghilterra!

Calciomercato Juventus, Muller può partire: la conferma

Uno dei profili più interessanti del panorama internazionale è quello dell’attaccante tedesco del Bayern Monaco, Thomas Muller, che potrebbe anche dire addio. Gli mancano ancora due anni di contratto, ma l’atipico giocatore della compagine bavarese ha lasciato la porta aperta per un possibile addio. Dal 2008 è un protagonista assoluto in Bundesliga e in Champions League collezionando, inoltre, così successi a non finire in campionato e a livello europeo. Attualmente ha 31 anni, ma è pronto a dire addio nel prossimo futuro: lo stesso Muller ha citato anche la cessione di Thiago Alcantara nel 2020 al Liverpool come prova che nessuno è legato incondizionatamente ai club.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan, colpo dalla Germania | Nuova idea per la fascia destra!

“Non sono fisso in questo club. Ho un rapporto speciale, questo sì, amo il Bayern da sempre. Ma se ci fosse una situazione in cui devi decidere di giocare per una squadra diversa, per me non ci sarebbe alcun problema”, le sue dichiarazioni ai microfoni de “Il Times”. Poi ha aggiunto: “Proprio com’è successo con Thiago“. Finora il tedesco ha collezionato 571 presenze complessivamente con la maglia del Bayern, trovando la via del gol in 212 occasioni condite da 210 assist. Finora ha vinto 27 trofei importanti con nove titoli di Bundesliga e due Champions League.

Un giocatore totale, per certi versi anche atipico per il suo modo di giocare, ma Muller rappresenta sempre una solida realtà. La Juventus potrebbe pensare a lui in caso di addio dal Bayern Monaco.