Il futuro di Cristiano Ronaldo continua ad essere incerto e a giugno potrebbe lasciare la Juventus: destinazione a sorpresa

La delusione è ancora tanta in casa Juventus dopo l’eliminazione in Champions League per mano del Porto. Inoltre a peggiorare la situazione morale è arrivata anche l’inaspettata sconfitta contro il Benevento nell’ultimo match casalingo, che ha fortemente pregiudicato la rincorsa allo scudetto, rendendola quasi impossibile. Questo porta ovviamente sconforto anche in uno dei grandi protagonisti della squadra di Andrea Pirlo, ovvero Cristiano Ronaldo.

Il campione portoghese, arrivato in bianconero per trascinare il club verso la tanto ambita Champions League, non è però riuscito nell’impresa, e dopo tre anni sembrerebbe valutare seriamente l’addio alla Torino juventina. Ovviamente l’interesse dei club europei per il suo talento non manca, ma potrebbe aprirsi per lui un futuro totalmente inaspettato, lontano dall’Europa.

Calciomercato Juventus, niente Real Madrid per Ronaldo: futuro nell’Inter Miami

IL calcio in America è uno sport che sta crescendo molto, e per fare in modo che questo sviluppo continui, i club sono disposti a mettere a segno colpi importanti. Proprio la MLS potrebbe rappresentare una destinazione inaspettata per il futuro di Cristiano Ronaldo. Infatti il portoghese a giugno potrebbe prendere in seria considerazione l’addio alla Juventus, e quella americana potrebbe essere una destinazione plausibile.

A riportarlo è il sito spagnolo ‘Don Balon’, che riferisce come la strada che porta verso il Real Madrid si sia complicata. Il capitano dei ‘Blancos’, Sergio Ramos, avrebbe aperto al ritorno di CR7, ma il presidente Florentino Perez sembrerebbe non dimenticare le frizioni del passato. Così ad inserirsi potrebbe essere l’Inter Miami, club di proprietà di David Beckham, dove ritroverebbe anche l’ex compagno Gonzalo Higuain in attacco. Dunque tutto da decidere e niente da dare per scontato nel futuro di Ronaldo.