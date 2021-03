Calciomercato Juventus, addio Douglas Costa | Ritorno in Brasile

La Juventus potrebbe cedere Douglas Costa a titolo definitivo nella prossima sessione di mercato: ecco i dettagli

La Juventus la scorsa estate ha avviato un processo di ringiovanimento della rosa. Il ds Paratici, infatti, ha deciso di privarsi dei calciatori più esperti per puntare su giovani come McKennie, Chiesa e Kulusevski. Sono invece andati via Khedira, Higuain e Douglas Costa. Quest’ultimo, è ritornato al Bayern Monaco in prestito e a fine stagione dovrebbe ritornare a Torino. Ma non rientra nei piani societari, ecco perché resterebbe per brevissimo tempo. Il brasiliano ha il contratto in scadenza l’anno prossimo e potrebbe tornare in patria.

Juventus, Douglas Costa torna in Brasile

Secondo quanto riferito da Vagner Martins, giornalista di ‘Tv Bandeirantes‘, Douglas Costa ha trovato l’accordo con il Gremio. Di seguito, le parole del giornalista in diretta sul suo canale Youtube: “Douglas Costa è molto emozionato. Quello che so è che ha accettato la proposta di Gremio“. Insomma, ora al club brasiliano serve trovare l’accordo sul pagamento del cartellino del giocatore. E non è detto che la Juventus lo ‘regali’ a zero, anzi. Resta da capire come si evolverà la situazione.