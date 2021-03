L’ex centrocampista della Sampdoria potrebbe tornare in Serie A: derby di mercato tra Inter e Milan

Il passaggio in prestito di Lucas Torreira dall’Arsenal all’Atletico Madrid ha rappresentato un fallimento sportivo per l’uruguaino. Per il classe ’96 solo 15 presenze con la maglia dei colchoneros, ma poche apparizioni da titolare, circa il 18% il Liga e appena il 6% in Champions League. E’ evidente che l’ex Sampdoria non è entrato a pieno nei piani del Cholo Simeone che, dopo aver saputo la richiesta del giocatore ad Arteta di avere più minuti il prossimo anno all’Arsenal, ha escluso dai suoi piani il calciatore.

Il comportamento di Torreira va contro i principi del tecnico argentino. L’Atletico Madrid non è obbligato a riscattare il centrocampista che ha comunque diversi estimatori, soprattutto in Italia. Proprio in Serie A Torreira si è messo in mostra con la maglia della Samp, attirando l’attenzione delle big europee. Con la situazione attuale tra lui e il club spagnolo è probabile che il giocatore possa anche scegliere di tornare in Italia.

Calciomercato, derby tra Inter e Milan per Torreira

La sua richiesta ad Arteta ha significato la sua condanna sportiva con l’Atletico, come riportato da ‘donbalon.com’. Potrebbe aprirsi un nuovo scenario di mercato in Serie A, il derby di calciomercato tra Inter e Milan, entrambe sulle tracce di Torreira. L’Inter rischia di perdere il perno del centrocampo di Conte, Marcelo Brozovic. Il Milan, invece, potrebbe cedere alle richieste per Ismael Bennacer.

Entrambe le società dovranno rimpiazzare due eventuali partenze di questo peso e Torreira è un profilo che piace ad entrambi i club. Il suo cartellino si è svalutato negli ultimi mesi, a causa della sua complicata avventura con il club di Madrid. La valutazione attuale è intorno ai 15-20 milioni di euro.