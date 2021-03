Il futuro di Gareth Bale al Tottenham è un rebus: il suo procuratore pare aver cambiato i piani riguardo al suo assistito

Il Tottenham non sta vivendo un momento di stagione esaltante. La squadra, attualmente, allenata da Jose Mourinho si trova al sesto posto in classifica a quota 48 punti dopo 29 giornate di Premier League. Il quarto posto ora occupato dal Chelsea di Tuchel dista 3 punti. La qualificazione alla prossima Champions League è, perciò, a rischio, ma certamente ancora possibile. Oltre a questa situazione critica, è arrivata anche una pesantissima eliminazione dall’Europa League contro la Dinamo Zagabria, con il match di ritorno terminato 3-0 a favore dei croati. La società, inoltre, deve convivere con una situazione spinosa in sede di calciomercato riguardante il futuro di Gareth Bale. A proposito di ciò, arrivano importanti novità: vediamo i dettagli.

Calciomercato Tottenham, l’agente di Bale punta alla permanenza

Bale di recente ha dichiarato la sua intenzione di voler tornare al Real Madrid il prossimo anno. Il gallese, infatti, era approdato la scorsa estate al suo ex club trasferendosi in prestito dai ‘Blancos’. Pare, però, che il suo destino possa essere diverso. Secondo quanto riferisce il sito ‘Todofichajes.com’, l’agente del calciatore Jonathan Barnett avrebbe in mente di opporsi al suo assistito, nonostante abbia sempre scelto di esprimersi a suo favore e di sostenerlo.

Preferirebbe, dunque, una permanenza nel club di Premier League, visto che l’operazione per un ritorno in Spagna è oggi improbabile. La società targata Florentino Perez, inoltre, avrebbe già contattato settimane fa il procuratore per esprimere la propria volontà di non riprendere il rapporto. Il 31enne, per questo motivo, dovrà impegnarsi al massimo per terminare al meglio la stagione in corso. Ma il Tottenham potrebbe comunque decidere di non avviare le pratiche per l’acquisto a titolo definitivo, considerando che l’ex Southampton non sta trovando molto spazio.

Barnett sembra avere, però, la certezza di altri due o tre anni di contratto con stipendio alto nella compagine guidata da Mourinho. Se tornasse a giocare per Zidane, invece, il suo valore di mercato sarebbe ridotto e la situazione si complicherebbe ulteriormente. L’agente, quindi, prende posizione nella vicenda Bale.