Operazione terzino sinistro che continua per la Juventus: l’idea giusta potrebbe essere puntare su un ex Udinese

Si inizia a stilare una lista di calciatori su cui si potrebbe puntare nella prossima stagione in casa Juventus. I bianconeri continuano ad essere alla ricerca di un nuovo terzino sinistro. A tal proposito risulta un interesse per il terzino mancino ecuadoregno, Estupinan, ex udinese che ora milita nel Villarreal. Il piano dei bianconeri sarebbe quello di effettuare uno scambio con uno dei suoi calciatori in uscita, in modo da riuscire a piazzare un doppio colpo in uno solo. Ovvero ottenere un nuovo terzino e fare anche plusvalenza.

Uno degli ostacoli per l’affare al momento sarebbe trovare giocatore da inserire proprio all’interno di questo scambio. Tra i calciatori in uscita che alleggerirebbero il monte ingaggi bianconero ci sono Adrien Rabiot e Aaron Ramsey, ma ovviamente i 7 milioni che percepiscono in bianconeri potrebbero essere troppi per il club spagnolo. Dunque operazione complicata, ma per la quale potrebbe trovarsi una soluzione entro la prossima finestra estiva di calciomercato.

Raffaele Amato