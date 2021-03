Una big del calcio europeo prova a mettere le mani sul cartellino di Romelu Lukaku. Il bomber belga può lasciare l’Inter, ecco tutti i dettagli

Ci assicurano che Lukaku voglia restare all’Inter, che insomma rispedirà al mittente tutte le eventuali proposte che gli pioveranno da Premier League e non solo. Noi ci crediamo, anche se non del tutto: è vero che il belga sta bene, anzi benissimo a Milano e in nerazzurro dove si è rilanciato alla grande trovando la sua dimensione, ma è altrettanto vero che di fronte alla chiamata e super proposta di un top club possa davvero cambiare idea, specie se dovesse andarsene il suo ‘mentore’ Antonio Conte. Già, più di qualcuno ha cominciato a rimettere in dubbio la permanenza del tecnico. Senza garanzie di investimenti importanti (che ora la proprietà dell’Inter, quel che resta, non può certo assicurargli), è stato scritto alcuni giorni fa, potrebbe andare via.

Calciomercato Inter, assalto Real a Lukaku: super contropartita e Juve beffata

Sono gli stessi nerazzurri che potrebbero prendere in considerazione la cessione del classe ’93 di Anversa, una cessione che permetterebbe di ordinare un po’ i (disastrosi) conti. Certo, servirebbe una proposta importante, per non dire importantissima… A tal proposito, indiscrezioni di calciomercato sostengono che sia pronto a partire all’assalto del numero 9 nientemeno che il Real Madrid, al quale in Spagna si dice sia stato già ‘offerto’ dall’entourage dello stesso 27enne. Viste le difficoltà per Haaland, primo obiettivo per l’attacco ma per il quale il Borussia Dortmund pretende qualcosa come 150 milioni di euro, Florentino Perez avrebbe deciso di virare sull’ex Manchester United ritenuto senz’altro più conveniente. Da qualche anno il suo agente non è più Raiola e questo è già un enorme punto in favore del centravanti dell’Inter alla quale le ‘Merengues’ vorrebbero offrire sui 65 milioni cash più un certo Karim Benzema, in scadenza nel 2022 e valutato 35 milioni.

Insomma un totale di 100 milioni compreso il cartellino del bomber francese, non più giovanissimo (33 anni compiuti a dicembre) ma ancora efficacissimo come dimostrano i 23 gol e assist realizzati in questa stagione. La Juventus è da tempo interessata a Benzema, per cui il suo approdo all’Inter sarebbe per i bianconeri un vero e proprio ‘smacco’.

