Il futuro di Cristiano Ronaldo alla Juventus è in bilico, ma a dare un importante indizio è il ct del Portogallo Fernando Santos

La Juventus deve ragionare ancora molto sul futuro di diversi interpreti nella rosa. Infatti i bianconeri dopo la sconfitta contro il Benevento tornano a pensare a come poter ritornare grandi in Italia ma soprattutto in Europa. Certamente uno dei maggiori giocatori di talento nella squadra di Andrea Pirlo è Cristiano Ronaldo, ma il futuro del portoghese continua ad essere in bilico.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, addio Juventus | Scambio top e doppia beffa!

Infatti CR7 dopo l’eliminazione dalla Champions League arrivata per mano del Porto potrebbe aver iniziato a pensare di dire addio a Torino a fine stagione. A svelare un dettaglio importante sul suo futuro è il commissario tecnico del Portogallo, Fernando Santos. Le sue dichiarazioni danno speranza ai tifosi juventini.

Calciomercato Juventus, il ct Santos sul futuro di Ronaldo: “Gli piace giocare qui”

Domani sera cominciano le qualificazioni ai prossimi Mondali in Qatar del 2022. Il Portogallo, testa di serie del girone A, affronterà l’Azerbaigian ma in campo neutro, ovvero all’Allianz Stadium di Torino. Luogo perfetto per Cristiano Ronaldo, per il quale sarà come giocare una partita di campionato in casa.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, slitta il rinnovo di Buffon | Tutti gli scenari per il futuro

Oggi nella consueta conferenza stampa prepartita al commissario tecnico del Portogallo, Fernando Santos, è stata inevitabilmente posta una domanda sul futuro di Cristiano Ronaldo, e l’allenatore ha risposto: “Dovrà decidere lui, io lo conosco da tantissimi anni e siamo molto legati, quindi parliamo da amici non da allenatore e giocatore. A lui piace molto giocare qui a Torino. Non credo che ci siano dei problemi, ma non posso parlare per lui del suo futuro”. Dunque parole che fanno ben sperare i tifosi della Juventus, che sperano in una sua permanenza in bianconero.