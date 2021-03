Il calciomercato bianconero, in vista della riapertura della sessione estiva, rischia di vedere un clamoroso doppio ko: spunta la clamorosa idea di scambio

L’inaspettato ko con il Benevento è ormai alle spalle e in casa Juventus si pensa già al prossimo turno di campionato contro il Torino. Dal campo al calciomercato, i bianconeri in vista della prossima sessione estiva rischiano di vedere sfumare due obiettivi da tempo accostati alla squadra di Pirlo: ecco il clamoroso scenario.

Calciomercato Juventus, rischio doppia beffa: i nomi

Uno scambio che, se andasse in porto, metterebbe nei guai la Juventus. Il club bianconero non ha mai nascosto la sua stima per Nicolò Zaniolo che, a più riprese, è stato accostato alla società torinese. In tal senso però, tra pochi mesi, a farsi avanti per il 22 giallorosso potrebbe essere il Manchester United. Il club inglese monitora con attenzione il destino del gioiello romanista, con una suggestiva idea di scambio il prossimo giugno.

Sul piatto un altro gioiello che, tuttavia, non si è integrato al meglio e sta deludento agli ordini di Solskjaer: Donny van de Beek. L’ex Ajax, avvicinato alla Juventus nello scorso mercato invernale, nonostante 27 presenze ha accumulato solo 1117′ con 1 rete ed 1 assist. L’olandese pare quindi destinato a fare le valigie, con i ‘Red Devils’ che proverebbero a puntare forte su Zaniolo.

La Juventus è quindi avvisata: se lo scambio si concretizzasse, per la dirigenza bianconera sarebbe un doppio boccone amaro da mandare giù.