La sessione estiva di calciomercato si avvicina e l’Inter si preannuncia come una delle società più attive, sia in entrata che in uscita

Lanciatissima nella corsa scudetto dopo le otto vittorie consecutive in Serie A, l’Inter deve fare i conti con l’emergenza Covid che ha colpito D’Ambrosio, de Vrij, Handanovic e Vecino. Un vero e proprio focolaio che ha portato al rinvio della gara di sabato contro il Sassuolo. Oltre alle vicende di campo, la pandemia condizionerà anche le dinamiche del calciomercato che, come già accaduto nelle ultime due sessioni, dovrà fare i conti con ingenti perdite finanziarie. Per forza di cose, le operazioni in entrata saranno indirizzate soprattutto verso il mercato degli scontenti o dei parametro zero, a men che non si riesca a finanziarle attraverso alcune cessioni. In casa nerazzurra, oltre ai big, ci sono anche diversi calciatori che hanno deluso e che, in caso di cessione, alleggerirebbero in maniera importante il monte ingaggi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, le cifre per il nuovo colpo | C’è anche il Napoli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, decisione presa: sacrificato il big | Pronto il derby

Calciomercato Inter, Pellegrini pensa a Kolarov

Nel novero di questi profili rientra anche il nome di Kolarov. L’ex Roma la scorsa estate ha firmato un contratto annuale da circa 3 milioni di euro con opzione per un’ulteriore stagione, ma il suo rendimento non ha sin qui giustificato l’investimento fatto dai nerazzurri. Nonostante ciò, il mancino serbo ha ancora qualche estimatore in Europa. Alla ricerca di profili low cost per la prossima stagione, il Betis ha orientato i propri radar anche verso la Serie A. Stando a quanto raccolto da Calciomercatoweb.it, di recente c’è stato un sondaggio per il 35enne di Belgrado, su indicazione di Manuel Pellegrini. Durante la sua esperienza al Manchester City, l’allenatore cileno ha avuto modo di apprezzare Kolarov che sotto la sua gestione ha disputato ben 112 presenze, collezionando 9 gol e 20 assist. Nulla di concreto, al momento, ma l’eventuale qualificazione all’Europa League potrebbe aprire spiragli per una reunion tra i due ex Citizens.