Calciomercato Inter, Lukaku addio | La provocazione a Guardiola

L’Inter potrebbe perdere Romelu Lukaku la prossima estate: ecco la provocazione lanciata nei confronti di Guaridola

L’Inter si trova a gestire dei problemi economici che sta vivendo Suning. A gennaio non c’è stato mercato e la prossima estate alcuni gioielli di Antonio Conte potrebbero lasciare. Bisogna capire il progetto del club nerazzurro per il futuro, perché i giocatori che fanno comodo ai top in Europa ci sono. E uno di questi è Romelu Lukaku, che si sta affermando come uno dei migliori nel suo ruolo. Tante squadre hanno manifestato apprezzamenti, e tra queste c’è il Manchester City.

Inter, la provocazione al City per Lukaku

Pep Guardiola apprezza molto Lukaku, ex Manchester United, e la valutazione che l’Inter fa del suo centravanti è di oltre 100 milioni di euro. Il manager spagnolo deve cercare un nuovo attaccante visto che probabilmente Aguero andrà via, ma bisogna fare i conti con le intenzione del club nerazzurro. Infatti, Marotta & Co. risponderebbero con una provocazione: per Lukaku, l’Inter potrebbe chiedere Gabriel Jesus e Gundogan, valutati rispettivamente 65 e 40 milioni di euro.