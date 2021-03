Calciomercato Juventus, Adrien Rabiot nel mirino del Manchester City: ipotesi scambio ‘secco’ con il club di Pep Guardiola

Arrivato nell’estate del 2019 in quel di Torino, Adrien Rabiot sta faticando a trovare la propria dimensione con la maglia della Juventus. Sia con Maurizio Sarri che con Andrea Pirlo sulla panchina dei bianconeri, il francese non è riuscito a dare prova di grande continuità di rendimento, mostrando il proprio talento solo in alcune (importanti) fiammate. Ragion per cui, l’ex Paris Saint Germain non è considerato un incedibile e potrebbe lasciare il Piemonte nella prossima sessione di calciomercato: Rabiot è un classe 1995 che ha estimatori di assoluto rilievo, soprattutto dalla Premier League, dove Manchester City ed Everton non hanno mai nascosto il proprio interesse per il centrocampista bianconero.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, addio Juventus e Roma | Approdo in Spagna

Calciomercato Juventus, Rabiot al Manchester City: ipotesi di scambio

Attenzione, dunque, a quelli che potrebbero essere i futuri scenari di mercato: Guardiola ha individuato in Rabiot un perfetto rinforzo da aggiungere alle proprie rotazioni, nella speranza di integrare quanto prima il talento e la versatilità del francese al centrocampo dei ‘Citizens’. Certo, la corte di mister Ancelotti e del suo Everton resta sullo sfondo, anche se la Juventus ha le idee chiare sul futuro del calciatore e sul suo valore di mercato.

Ciò nonostante, la soluzione per Rabiot potrebbe arrivare proprio dal Manchester City (club dove ha svolto anche il proprio percorso giovanile), con Guardiola che sarebbe disposto a tentare i bianconeri con uno scambio ‘secco’. Per il cartellino del francese, il club inglese potrebbe offrire quello di Oleksandr Zinchenko, esterno classe 1996 che con il tecnico spagnolo si è consacrato come vera e propria conferma del suo City.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Milan, beffa dal Portogallo | Offerta di Guardiola

D’altronde, la valutazione dell’ucraino è simile a quella di Rabiot (22-23 milioni di euro) e per caratteristiche tecniche e tattiche, potrebbe tentare la Juventus a considerarne uno scambio. Sotto l’ala di Guardiola, Zinchenko si è trasformato da esterno offensivo a calciatore capace di ricoprire tutta la fascia, agendo sia come terzino che come quinto di centrocampo. Un calciatore moderno ed estremamente duttile, dunque, che potrebbe far comodo (e anche parecchio) ad una Juve povera di esterni ‘difensivi’. Soprattutto sulla sinistra.