Calciomercato Juventus, Fonte su Ronaldo | 'Assist' per l'addio

La Juventus e il futuro di Cristiano Ronaldo: il tema è caldissimo nelle ultime ore. Spunta un nuovo ‘invito’ per il portoghese: le ultime novità a riguardo

Cristiano Ronaldo è sul banco degli imputati dopo la brutta eliminazione della Juventus in Champions League per mano del Porto. A parlare del futuro del calciatore ci ha pensato anche il connazionale José Fonte. Il centrale del Lille, autore di una grande stagione in Ligue 1 ha sottolineato dapprima le qualità dell’attaccante ai microfoni di ‘maisfutebol’: “E’ il migliore. Ci ha già abituato ad essere ai massimi livelli, anno dopo anno. Aspettatevi un Cristiano di grande livello“. Sul futuro sottolinea: “Solo Cristiano può prendere questa decisione. Aveva già dimostrato di essere il migliore al mondo nei campionati inglese e spagnolo e ora lo ha dimostrato in Italia. Penso che sia fantastico quello che Cristiano ha fatto in diversi campionati, essendo il miglior marcatore e continuando al livello in cui è. Solo lui può decidere”.

Calciomercato Juventus, Fonte sul futuro di Cristiano Ronaldo: ‘invito’ al Lille

Fonte dedica poi al portoghese un pensiero rispetto a un ipotetico arrivo al Lille: “Cristiano è in una posizione in cui può permettersi di scegliere. I club interessati non mancheranno! Qualunque cosa decida, sarà interessante da vedere. Potrebbe venire al Lille. Influenza sul Portogallo? Penso di no. Con l’esperienza che ha, non influenzerà in alcun modo sulle sue prestazioni”.