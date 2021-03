Calciomercato Juventus, triplo colpo Galactico | Ronaldo con Halaand

Il Real Madrid potrebbe acquistare Cristiano Ronaldo dalla Juventus e piazzare un altro doppio colpo pazzesco

L’eliminazione con il Porto ha alimentato il malumore di Cristiano Ronaldo, che sembra aver voglia di andar via dalla Juventus. CR7 con il Real Madrid ha trionfato in Champions League per diverse stagione, mentre coi bianconeri è uscito prima ai quarti e poi due volte consecutive agli ottavi di finale. Il portoghese potrebbe ritornare proprio a vestire la maglia dei Blancos, anche per la ‘mancanza’ che stanno avvertendo a Madrid.

Juventus, Ronaldo al Real con Haaland e Mbappé

Secondo quanto riferito da ‘Fichajes.net‘, il Real Madrid vuole ritornare a essere una squadra spaziale come ai tempi di Ronaldo. Non che ora non lo sia già, ma senza il portoghese in attacco si è perso qualcosa. Quello di Cristiano è un nome forte, che convincerebbe anche ad accettare la destinazione a Erling Haaland, che ha diversi estimatori in giro per l’Europa. L’idolo del norvegese fin dall’infanzia è proprio CR7, come ha riferito ‘Don Diario‘. Il Real metterebbe in piedi un attacco stratosferico, aspettando anche che Kylian Mbappé si liberi a parametro zero nel 2022 del PSG.