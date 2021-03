Calciomercato Juventus, l’intermediario Vincenzo Morabito svela un retroscena su Giroud e i bianconeri: il club di Torino, però, non sembra mollare il bomber francese

Relegata ai margini della lotta Scudetto, la Juventus di Andrea Pirlo sembra faticare nel trovare la giusta continuità. Il 3-0 con lo Spezia, però, potrebbe aver dato fiducia e slancio ai bianconeri, anche se la fuga dell’ex Conte è ormai lampante. Pertanto, meglio iniziare a programmare il mercato per la prossima stagione, nella speranza che questa si chiuda nel migliore dei modi. Alla formazione di mister Pirlo serve ancora un centravanti forte e strutturato, capace di colmare una lacuna numerica e tecnica evidente da inizio campionato. E diversi sono i nomi sul tavolo, anche se uno più di tutto sembra acquistare quota con il passare delle settimane: quello di Olivier Giroud. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, assalto a Giroud: parla l’intermediario

D’altronde, il feeling tra i bianconeri e l’attaccante del Chelsea è ben documentato. Vincenzo Morabito, intermediario e agente (esperto di calcio inglese), ha rivelato un clamoroso retroscena su Giroud e la Juventus, ai microfoni di ‘Tuttosport’: “A settembre, quando ormai erano sfumati gli obiettivi Dzeko e Suarez, Olivier fu dei bianconeri per un pomeriggio. Poi non se ne fece più nulla”.

Un interesse, quello della Juventus per Giroud, che adesso sembra essere tornato più forte di prima: “E’ un tipo di centravanti che farebbe comodo a Pirlo e a Ronaldo – continua Morabito sul francese – Olivier è un calciatore sottovalutato, ma è il centravanti del Chelsea e della Francia campione del mondo. E’ uno capace di decidere anche in Champions“. Non solo: l’operazione Giroud risulterebbe anche nei canoni economici dei bianconeri, dato che potrebbe arrivare a parametro zero, nonostante le richieste contrattuali del francese: l’attaccante dei Blues sembra chiedere almeno un biennale, da quasi 4 milioni di euro a stagione.

Nel corso della sua lunga intervista, poi, Morabito si è soffermato anche su Adrien Rabiot: il francese è finito nel mirino della Premier League, con il Manchester City di Pep Guardiola interessatissimo al profilo dell’ex Paris Saint-Germain: “E’ uno degli obiettivi del City, ma non lascerà la Juventus – ha concluso l’intermediario – Paratici ha già rifiutato le proposte dell’amico Begiristain (DS dei Citizens)”.