La Juventus continua a monitorare costantemente il calciomercato in vista della prossima stagione: può arrivare la beffa di Mino Raiola

Saranno mesi davvero importanti in casa Juventus tra gli obiettivi da raggiungere sul campo e quelli che riguardano il fronte calciomercato. Il club bianconero è sempre molto attivo per cercare di rinforzare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo, alla sua prima stagione da allenatore. Tutto ruota intorno al futuro di Cristiano Ronaldo, che dovrà prendere una decisione in poco tempo per quello che succederà tra qualche mese. Inoltre, la compagine bianconera proverà a ribaltare il risultato all’andata in Champions League: basta l’1-0 contro il Porto per superare il turno della competizione europea.

Calciomercato Juventus, Haaland verso il Real Madrid

Inoltre, come svelato dal portale spagnolo “As” l’attaccante norvegese del Borussia Dortmund, Erling Haaland, potrebbe cambiare squadra al termine della stagione. Il centravanti classe 2000 è il nuovo che avanza visti i 27 gol messi a segno in 27 partite con otto assist vincenti dopo essersi messo in luce con la maglia del Salisburgo. Il Dortmund resta una tappa importante, seppur intermedia, per potersi consacrare successivamente a livello definitivo nel calcio che conta puntando alla conquista della Champions League con un club blasonato.

Il Real Madrid sarebbe sul punto di beffare le altre pretendenti, tra cui anche la Juventus, con il lavoro certosino del noto agente, Mino Raiola. I rapporti tra il presidente Florentino Perez e quello del club tedesco, Hans-Joaquim Watzke, sono ottimi da sempre e così l’affare potrebbe concludersi in vista della prossima stagione. Nelle scorse ore, invece, il direttore Michael Zorc, aveva smentito categoricamente un possibile addio del forte attaccante norvegese: “Non andrà via”.

Le strade del calciomercato, si sa, sono infinite e tutto potrebbe cambiare nei prossimi mesi. La decisione spetterà ad Haaland che al momento continuerà a raggiungere gli obiettivi prefissati ad inizio stagione con il club tedesco. Sulle sue tracce ci sarebbero anche United, City e Chelsea, che continueranno a monitorare la situazione che si è venuta a creare intorno all’attaccante del Borussia Dortmund, che continua ad entusiasmare tutti.