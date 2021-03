Covid, la Serie A rischia un altro stop | Lo scenario per Juventus-Lazio

Covid, l’aumento dei contagi rischia di investire nuovamente la Serie A: si rischia un nuovo stop, già da questo Juventus-Lazio

Un anno dopo quel Sassuolo-Brescia che chiuse momentaneamente la Serie A, le criticità e gli ostacoli derivanti dal Covid-19 non sembrano essersi placati. Anzi: l’aumento dei contagi, dentro e fuori dall’universo calcistico, sta mettendo nuovamente a dura prova il sistema sanitario del paese e sfibrando del tutto quello socio-economico. E anche negli spogliatoi, la risalita dei ‘positivi’ sta colpendo le società professionistiche, che tra cluster e rinvii paventano il rischio di uno stop al campionato. E’ questa la lettura che stamane dà il ‘Corriere Dello Sport’, alla quale va aggiunta anche l’attesa (quasi spasmodica) per i tamponi della Juventus, in vista dell’anticipo di questa sera contro la Lazio.

Covid e campionato, la Serie A di nuovo a rischio: lo scenario

D’altronde, la positività al Covid-19 di Rodrigo Bentancur e di Ivan Provedel (portiere dello Spezia, reduce proprio dalla gara di martedì sera, contro la Juventus) ha sollevato mille punti interrogativi su un eventuale cluster in casa bianconera. Per questo, a poche ore dal fischio di inizio dal match contro la Lazio, le autorità sanitarie piemontesi e il club sabaudo stanno lavorando di concerto per portare a termine gli ultimi controlli, prima del via libero definitivo.

Insomma, sono giorni di grande apprensione per il calcio italiano: la terza ondata dei contagi spaventa e preoccupa, di pari passo con il rallentamento della campagna vaccinale sul territorio italiano. Tutti i club di Serie A sono consapevoli che, un secondo lockdown calcistico, potrebbe risultare una mazzata vera e propria per le rispettive casse e rischiare di mettere a dura prova l’intero sistema calcio, già sull’orlo dell’implosione economica.

Alle 15.00, intanto, si partirà con la ventiseiesima giornata del nostro campionato: al Picco di La Spezia, gli uomini di Italiano ospiteranno il Benevento, con gli ultimi controlli che non avrebbero evidenziato nuovi contagi, al netto del già citato Provedel. Poi, alle 18.00 si proseguirà con Udinese-Sassuolo, fino alla gara di questa sera (il big-match del sabato italiano) tra Juventus e Lazio. Tamponi permettendo.