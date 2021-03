Serie A, la classifica senza rigori | Juve attaccata all’Inter, Milan choc!

Record di rigori per il Milan di Pioli: ecco come sarebbe la classifica della Serie A senza i penalty assegnati finora. Tutti i dettagli

Un altro passo falso per il Milan di Pioli dopo il convincente successo dell'Olimpico con la Roma. Ieri sera, contro l'Udinese, i rossoneri hanno scongiurato la sconfitta in extremis grazie ad un calcio di rigore di Kessié. Si tratta del 16esimo penalty assegnato al Milan in solo 25 giornate di Serie A: nessuno in Europa ha ricevuto più rigori a favore. A dimostrazione dell'impatto che stanno avendo sulla stagione dei rossoneri c'è la speciale classifica senza penalty: ecco tutti i dettagli.

Serie A, classifica senza rigori: Milan fuori dalla zona Champions League!

Come detto, il Milan ha finora ricevuto ben 16 rigori a favore in 25 giornate. Il doppio della seconda squadra che ha usufruito di più tiri dal dischetto, il Sassuolo, fermo a quota 8. Seguono Roma, con 6, e Lazio, Juventus, Inter e Napoli, tutte a quota 5. Chiude il Genoa con un solo penalty a favore, quello trasformato da Criscito contro lo Spezia. Kessié e compagni hanno quindi ottenuto più del triplo dei rigori concessi alle altre prime della classe. Impressionante è anche il confronto con la passata stagione, con i rossoneri che hanno chiuso il campionato con 9 rigori a favore.

Nella speciale classifica senza tenere conto dei penalty assegnati, la squadra di Pioli occupa la sesta posizione dietro a Inter, Juve, Atalanta, Roma e Lazio, con ben 10 punti in meno rispetto a quelli realmente ottenuti. La Juventus di Pirlo sarebbe invece in scia dell’Inter, al secondo posto, con Atalanta e Roma in zona Champions League. Ecco la speciale classifica di Serie A senza rigori.

CLASSIFICA SERIE A SENZA RIGORI: Inter* punti 54, Juventus* 52, Atalanta 50, Roma 48, Lazio* 43, Milan 43, Napoli* 41, Verona 39, Udinese 33, Sassuolo* 32, Bologna 31, Sampdoria 27, Genoa 27, Fiorentina 25, Benevento 25, Spezia 24, Cagliari 23, Torino** 21, Parma* 15, Crotone 12.

* Una partita in meno

** Due partite in meno