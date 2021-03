Jens Petter Hauge, ala sinistra del Milan di Stefano Pioli, dopo un inizio in rossonero davvero incoraggiante, sta faticando con la maglia del club meneghino e, anche in occasione del pareggio interno contro l’Udinese di Luca Gotti, il norvegese non è stato protagonista di una buona prestazione: le ultime sul futuro del giovane attaccante del Milan



Il Milan di Pioli si è fermato di nuovo! Dopo la super vittoria esterna in casa della Roma di Paulo Fonseca, i rossoneri, complici le assenze di Zlatan Ibrahimovic e Hakan Calhanoglu, non sono riusciti ad andare oltre il pari contro l’Udinese di Luca Gotti, passata addirittura in vantaggio grazie alla rete siglata da Rodrigo Becao. Uno dei protagonisti, senza dubbio, in negativo del match di ieri è stato Jens Petter Hauge, ala sinistra norvegese arrivata nell’ultima finestra estiva di calciomercato.

L’originario di Bodo in Norvegia, subentrato nella ripresa, non è riuscito ad incidere tanto da essere richiamato più volte dal mister Stefano Pioli, non convinto delle sue giocate. Una brutta involuzione per il giovane attaccante del Milan che, al momento del suo arrivo in rossonero, ha messo in mostra sprazzi di talento sia in Italia, con il gol al Napoli di Gattuso al San Paolo, che in Europa, avendo totalizzato ben 3 reti in 5 gettoni nella fase a gironi della competizione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Lautaro rinnova | Novità sulla clausola

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, assalto Chelsea! | Arriva l’offerta

Calciomercato Milan, il futuro di Hauge è in bilico | Le ultime

Nei mesi scorsi si è parlato di un possibile approdo in Serie B di Hauge, ma non è da escludere che, nella prossima stagione, il Milan possa dar via il giocatore in prestito o addirittura, nel caso in cui dovesse arrivare l’offerta giusta, con una formula a titolo definitivo. Finora, nel campionato italiano di Serie A, Hauge ha collezionato 15 presenze, per la maggior parte a partita in corso, totalizzando una sola rete, proprio quella menzionata prima al Napoli.

Hauge ha una valutazione di mercato che si aggira attorno 10/15 milioni di euro ed un contratto con il Milan in scadenza nel 2025.