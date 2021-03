La Juventus non vive un buon periodo e intanto continua a ricevere brutte notizie dall’infermeria: si ferma un altro calciatore

Non è un momento semplice quello che sta vivendo la Juventus, che non sta ottenendo i risultati sperati e nel frattempo continua a ricevere brutte notizie dall’infermeria. Ai diversi stop degli scorsi giorni, infatti, si è aggiunto anche quello di Nicolò Fagioli che ha avuto un problema intestinale e potrebbe non esserci nella sfida di domani contro lo Spezia.

Da monitorare anche la situazione di Alvaro Morata, che ha svolto una parte di allenamento con il gruppo e potrebbe anche rientrare in panchina. Queste le parole in conferenza stampa di Andrea Pirlo: “Morata oggi si è allenato un po’ con noi, vedremo domani se portarlo almeno in panchina. Fagioli invece ha avuto un problema intestinale nelle ultime ore, vediamo come sta domani e valutiamo”.