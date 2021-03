L’Inter di Antonio Conte continua a viaggiare in Serie A. Dopo la vittoria nel derby contro il Milan, i nerazzurri hanno superato anche il Genoa di Davide Ballardini a San Siro con il ritorno nel tabellino dei marcatori di Alexis Sanchez, attaccante cileno arrivato dal Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer: le ultime sul futuro dell’ex giocatore dell’Arsenal



L’Inter continua la sua marcia! Dopo la vittoria nel derby di Milano contro il Milan di Stefano Pioli, i nerazzurri hanno regolato il Genoa di Davide Ballardini grazie alle reti di Romelu Lukaku, Matteo Darmian e Alexis Sanchez. Altri tre punti in campionato per la squadra allenata da Antonio Conte che, al momento, si trova al primo posto in Serie A con quattro punti di vantaggio proprio sui rossoneri di Zlatan Ibrahimovic.

Uno dei protagonisti del pomeriggio perfetto di ieri per la Beneamata è stato Alexis Sanchez. L’attaccante cileno, entrato dalla panchina, si è reso subito protagonista della sfida realizzando la rete che ha chiuso i discorsi ritornando al gol e firmando la sua terza marcatura in questo campionato di Serie A: una risorsa molto preziosa a partita in corso per Antonio Conte.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato, Sarri congela le pretendenti | Vuole solo una squadra

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Inter e Juventus, messo fuori rosa dal club | Raiola furioso!

Calciomercato Inter, futuro Sanchez | Le ultime

Oltre alle tre reti messe a segno, Sanchez in questo campionato di Serie A ha anche fornito cinque assist ai suoi compagni di squadra, il tutto agendo in un ruolo non propriamente nelle sue corde: ovvero da prima punta più centrale rispetto alla sua tanto amata fascia sinistra. L’ex giocatore di Udinese e Barcellona ha un contratto con l’Inter in scadenza nel 2023 e, nella prossima estate di calciomercato, non è da escludere una sua partenza in direzione Ligue 1.

Al Marsiglia infatti, proprio negli ultimi giorni, è approdato Jorge Sampaoli, ex commissario tecnico del Cile, con il quale Sanchez ha raggiunto i migliori risultati in carriera dal punto di vista non delle squadre di club. Un vero e proprio mentore per la colonia dei giocatori cileni in Europa che potrebbe anche convincere Sanchez ad un trasferimento al Velodrome.