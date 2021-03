Pur non giocando, Dybala rimane al centro delle voci di calciomercato. La Juventus può provare a piazzarlo in Spagna per mettere le mani su un difensore

Dybala viene da una stagione disastrosa dovuta pressoché a problemi di natura fisica. Problemi che ancora esistono, anche se la visita a Barcellona dal professor Cugat ha per ora allontanato lo spauracchio di una operazione che avrebbe praticamente messo fine anzitempo alla sua sesta annata con la Juventus. Che per molti addetti ai lavori è anche l’ultima con la maglia bianconera, dato che tarda ad arrivare il rinnovo del contratto sempre in scadenza nel giugno 2022. La distanza tra domanda, 12 milioni ovvero l’ingaggio di de Ligt (il secondo più pagato della rosa, dopo ovviamente Ronaldo), e offerta intorno ai 10 milioni coi bonus rimane ampia e può spingere davvero le parti al divorzio.

Calciomercato Juventus, Dybala pedina di scambio: scambio col Real

Dybala a un solo anno, anzi meno dalla possibilità di ingaggiarlo a costo zero, quanto può valere sul calciomercato? Considerata anche la crisi legata al Covid, diciamo non più di 50-55 milioni di euro, cifre che comunque consentirebbero a ‘La Vecchia Signora’ di iscrivere a bilancio una sostanziosa plusvalenza dato che a fine stagione l’argentino dovrebbe pesare a bilancio anche meno di 10 milioni (11 e qualcosa a giugno 2020). Inghilterra, Francia (Psg) e Spagna le credibili destinazioni del classe ’93 di Laguna Larga, con Paratici (o chi per lui) e soci che potrebbero tentare di sfruttarlo come pedina di scambio. A tal proposito, nuove indiscrezioni mercatare sostengono che la Juve possa proporlo nientemeno che al Real Madrid chiedendo in cambio il cartellino di Raphael Varane. Lo scambio sarebbe alla pari, con la possibilità per entrambi di chiuderlo sui 70 milioni di euro. Il difensore francese piace da tempo in quel di Torino e, proprio come il numero dieci, ha il contratto che scade tra appena quindici mesi. Dal club presieduto da Andrea Agnelli sarebbe ritenuto il profilo ideale per rafforzare un reparto arretrato deficitario, specie in zona centrale.

Mancino di 27 anni, il transalpino è stato accostato spesso ai bianconeri come primo colpo per uno Zidane versione allenatore della Juve, ipotesi da non scartare vista la piega che sta prendendo la stagione della squadra di Pirlo…

