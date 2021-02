Grazie all’aiuto dello sponsor, al Milan potrebbe arrivare Marcus Rashford: l’ostacolo principale è il Manchester United

Il Milan è alle prese con settimane difficili, ma la stagione è da considerare almeno positiva, almeno fino a questo momento. L’obiettivo del club è la qualificazione in Champions League, e domenica ci sarà lo scontro diretto con la Roma. Paolo Maldini, direttore tecnico, finora ha acquistato giocatori giovani per garantire futuro alla società, prelevando anche calciatori esperti come Zlatan Ibrahimovic, Simon Kjaer. Insomma, l’idea è quella di proseguire con questa politica.

Uno dei calciatori che potrebbero finire nel mirino del Milan è Marcus Rashford, attaccante del Manchester United. Classe ’97, è uno dei titolari di Solskjaer, autore di 17 gol e 11 assist in 38 partite, considerando tutte le competizioni. Qualcosa nel futuro dell’inglese potrebbe cambiare e questo influirebbe anche sul suo futuro.

Milan, occhio a Rashford: cambio sponsor

Secondo quanto riferito dal ‘Daily Mail‘, Puma vuole rendere Marcus Rashford uno dei suoi principali volti. Da poco c’è stato l’accordo con Neymar e sarebbe un altro grande colpo dell’azienda tedesca. L’accordo dell’attaccante inglese con Nike scadrà a breve, dunque potrebbe arrivare uno scippo clamoroso. Anche se, in ogni caso, andrebbero valutate anche eventuali offerte di altri marchi. Lo sponsor Puma potrebbe comunque favorire il passaggio a una ‘sua’ squadra, come per esempio il Milan come post-Ibrahimovic. Rashford rientra perfettamente nei parametri dei rossoneri come identikit. L’ostacolo, tuttavia, sarebbe lo United che non vuole privarsi del giocatore, valutato sugli 80 milioni di euro.