Martedì sera la Lazio torna in Champions League contro il Bayern Monaco: grave infortunio che lo lascia fuori a lungo

Dopo l’andata degli ottavi di finale di Champions League della Juventus, la prossima settimana sarà il turno di Lazio ed Atalanta, che incontreranno rispettivamente Bayern Monaco e Real Madrid. I biancocelesti contro i campioni in carica tedeschi dovranno tentare l’impresa, partendo proprio dal cercare un risultato utile in casa.

Nel frattempo arrivano brutte notizie nella rosa di Hans Flick. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Bild’, il centrocampista del Bayern Monaco, Correntin Tolisso, ha subito un grave infortunio che lo terrà fuori per circa sei mesi. Per il francese si tratta di uno strappo ad un tendine rimediato in allenamento. Un infortunio che dunque potrebbe portare il centrocampista a chiudere in anticipo la stagione, oltre a saltare il prossimo Europeo.

Lazio-Bayern Monaco, Flick perde Tolisso: crescono le assenze nei tedeschi

Una settimana fa il Bayern Monaco si è laureato campione del mondo per club, vincendo la finale della competizione contro il Tigres per 1-0, grazie al gol di Pavard. I tedeschi martedì affronteranno la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma, ma le assenze per la squadra di Hans Flick iniziano a farsi pesanti. Infatti il Bayern dovranno rinunciare a Gnabry, che nel corso della finale del Mondiale per club ha rimediato uno strappo muscolare alla coscia. Out anche il portiere Nubel, mentre Goretzka e Javi Martinez hanno svolto parte dell’allenamento in gruppo e saranno da valutare, anche se difficilmente potranno recuperare.

Ad essere sicuramente out sarà Benjamin Pavard, che ha contratto il Covid e dovrà rimanere in isolamento. Inoltre in queste ore si aggiunge anche l’infortunio di Correntin Tolisso, che potrebbe addirittura aver finito la stagione a causa di uno strappo ad un tendine. A forte rischio anche la sua presenza ai prossimi Europei con la nazionale francese.