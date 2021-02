La Juventus cerca rinforzi per la prossima stagione, soprattutto a centrocampo: il Liverpool lo mette in vendita ed i bianconeri ci pensano

In casa Juventus si inizia sin da ora a lavorare per la prossima stagione. L’ultima partita con il Porto, oltre a mettere a rischio la qualificazione ai quarti di finale di Champions League, ha messo in evidenza diverse lacune in rosa, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo.

Infatti la zona centrale è forse quella che in questa stagione sta deludendo di più, nonostante la qualità nei calciatori presenti in rosa non manchi. Per questo motivo i bianconeri potrebbero pensare a qualche cessione per reinvestire in nuovi talenti. Uno di questi potrebbe arrivare dal Liverpool, visto che i ‘Reds’ hanno deciso di metterlo in vendita. Due addii per finanziare il colpaccio a centrocampo.

Calciomercato Juventus, occasione Thiago Alcantara: prima il doppio addio

Il Liverpool continua a faticare in Premier League. Infatti i ‘Reds’ sembrano non essere più la squadra devastante dello scorso, e nelle ultime tre partite sono arrivate tre pesanti sconfitte, tanto da mettere in discussione anche la posizione di Jurgen Klopp. Nella rosa del club del Merseyside sono diversi i calciatori che stanno deludendo, tra cui Thiago Alcantara. Il centrocampista spagnolo arrivato in estate dal Bayern Monaco per 35 milioni di euro, fino ad ora ha collezionato solo 14 presenze, di cui 10 da titolare, senza mettere a segno gol o assist. La sua attuale valutazione sarebbe intorno ai 40 milioni di euro.

Così, secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Todo Fichajes’, i ‘Reds’ avrebbero deciso di mettere in vendita il centrocampista nel prossimo mercato estivo per una cifra intorno ai 40 milioni. A mettere gli occhi sullo spagnolo è la Juventus, che però prima dovrà pensare a cedere a centrocampo. Nella lista dei partenti i due nomi possibili sono quelli di Adrien Rabiot, valutato circa 30 milioni, e Aaron Ramsey, che in bianconero non è mai riuscito a dimostrare a pieno il proprio valore come fatto in Premier League, valutato tra i 20 ed i 25 milioni di euro. Dunque due cessioni nella Juventus per arrivare ad un colpaccio per la prossima stagione.