Nuova tegola per Antonio Conte in vista del derby: non solo Vidal a rischio, anche un altro centrocampista si ferma

L’Inter, dopo aver conquistato la vetta della classifica grazie alla vittoria con la Lazio, è chiamata ad un altra grande prova di forza per confermare il primo posto. Domenica pomeriggio sfiderà il Milan nel terzo derby della stagione e sarà fondamentale per gli uomini di Conte non perdere punti per mantenere il vantaggio proprio sui rossoneri che arrivano dalla vittoria dell’andata.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, i tifosi lo vogliono fuori | I tweet dopo la Champions

Antonio Conte monitora la situazione dei suoi calciatori alla vigilia di una delle partite più importanti della stagione, ma da Appiano Gentile non arrivano notizie confortanti. Infatti la presenza di Arturo Vidal è ancora in dubbio: il cileno si è fermato nella partita con la Fiorentina per un problema al ginocchio e la sua presenza per domenica è ancora incerta anche se si va verso la convocazione. D’altra parte se dovesse farcela rischierebbe comunque la panchina viste le ultime convincenti prestazioni di Christian Eriksen.

Inter, Vidal in dubbio | Ennesimo risentimento per Sensi

Il tecnico leccese vorrebbe continuare a puntare sul danese e questo andrebbe a discapito del centrocampista cileno, da sempre pupillo del tecnico nerazzurro ma adesso messo in discussione proprio dal suo allenatore. L’altra notizia, se volgiamo, ancor più grave è l’ennesimo stop di Stefano Sensi. L’ex Sassuolo, secondo quanto riportato da Sky Sport, si sarebbe fermato per l’ennesimo problema muscolare.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan, sogno Champions in difesa | Assist dallo sponsor

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato, un talento da Champions | Sfida tra big in Serie A

Questa volta sembra solo un semplice affaticamento ma serviranno degli accertamenti per capire la reale entità del problema. La sua presenza per il derby è a forte rischio, anche solo per la convocazione. I problemi fisici continuano a condannarlo e il Sensi di inizio anno scorso è ormai solo un miraggio per i nerazzurri.