La Serie A valuta mosse di calciomercato: Juventus, Milan ed Inter sono pronte a sfidarsi per un centrocampista portoghese tra i migliori in Champions League

La Champions League 2020/21 sta mettendo in mostra diversi talenti. Le big del calcio europeo preparano i colpi di mercato per la prossima estate e nel mirino ci sono alcuni giocatori che si sono messi in luce nella fase a gironi e nelle gare d’andata degli ottavi della competizione. A stupire maggiormente è stato il Porto, protagonista di un’impresa contro la Juventus, sconfitta per 2-1 a termine di una gara dominata dai lusitani.

Calciomercato, occasione dal Porto per la Serie A

Mister Conceicao ha mostrato una squadra solida e compatta, unita in tutti i reparti. Il Porto ha creato diverse occasioni da gol e ha limitato l’estro di campioni del calibro di Cristiano Ronaldo. Tra i protagonisti della sfida c’è da menzionare la prestazione offerta da Sergio Oliveria, mediano classe 1992, abile sia in interdizione che costruzione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, sogno svanito | Ecco perché

Il portoghese è un centrocampista duttile che può ricoprire tutti i ruoli della mediana: è il metronomo di Conceicao e tutti i palloni passano dai suoi piedi. Nella serata di Champions contro la Juventus – dopo l’ingresso di Grujic – ha avanzato anche il suo raggio d’azione dimostrando di poter giocare anche come seconda punta. La sua prestazione ha destato l’interesse dei bianconeri, ma non solo.

Calciomercato, possibile asta per Oliveira

Su Sergio Oliveira può scatenarsi una vera e propria asta, con Juventus, Milan ed Inter interessate. In scadenza con il Porto nel 2025, il centrocampista ha una valutazione che s’aggira sui 20-25 milioni. Protagonista di nove gol e quattro assist in campionato, Oliveira ha segnato anche tre reti in sei partite di Champions League dimostrando di poter fare la differenza anche nella massima competizione per club.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Kulusevski non brilla | Gli scenari per l’estate

Già nel giro della Nazionale portoghese, Oliveira piace alle big italiane. Juventus, Milan ed Inter interverranno a centrocampo in estate e il profilo del portoghese ha un rapporto qualità prezzo invidiabile. La partita di ritorno tra Porto e Juventus potrà sciogliere definitivamente gli ultimi dubbi sul calciatore: l’ennesima prestazione positiva porterebbe ad un interesse sempre più concreto.