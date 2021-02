Paolo Maldini ha parlato nel pre partita della sfida di Europa League contro la Stella Rossa di Dejan Stankovic

Il Milan oggi in campo a Belgrado per i sedicesimi di finale. Nel pre partita dell’appuntamento di Europa League contro la Stella Rossa in Serbia, il direttore tecnico rossonero Paolo Maldini ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’. In merito ai ricordi del passato contro la Stella Rossa quando era giocatore ha detto:

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan, sogno Champions in difesa | Assist dallo sponsor

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato, clamoroso Haaland | Rifiutato da una big di Serie A

“Nel 2006 non sono venuto perché ero infortunato, invece ho tanti ricordi della partita a Belgrado del 1988. Una partita incredibile, soprattutto la seconda, quella rigiocata. Senza quella nebbia sarebbe cambiato qualcosa nella storia del Milan“. Poi si è espresso anche sul Milan di oggi e sull’ultima prestazione che ha visto i rossoneri sconfitti dallo Spezia di Italiano.

Milan, Maldini sui terzini rossoneri e sulla sconfitta con lo Spezia

“Lo Spezia ha giocato benissimo, noi veramente molto male. Abbiamo meritato in pieno la sconfitta. La svolta però non serve farla ora, l’abbiamo fatta già tempo fa. Il Milan di quest’anno è diverso da quello dell’anno scorso e per questo una partita andata male non può rovinare tutto quello che di buono abbiamo fatto fino ad oggi. Pensavamo di stare benissimo, venivamo da una settimana di allenamenti fatti ad alta intensità. Non ci siamo mai pianti addosso sulle assenze, nelle difficoltà siamo sempre venuti fuori e mi aspetto che succeda ancora”.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan, osservato speciale in Champions | Chance in attacco

La mia soddisfazione è legata ai risultati della squadra. Non avevo dubbi che il lavoro fatto con Boban e Massara portasse i suoi frutti, serviva solo un po di tempo. Nel calcio spesso non si da il tempo ad una squadra giovane di maturare. Sui terzini posso dire che ognuno ha le proprie caratteristiche: Theo Hernandez dobbiamo tenerlo perché andrebbe sempre avanti, Calabria ha fatto miglioramenti incredibili. la nostra idea è che spesso i terzini fanno i registi, impostando dal basso”. Infine sull’incontro di oggi con Dejan Stankovic ha detto: “Sempre un piacere, avversario leale e fortissimo. Sono contento per la sua avventura”.