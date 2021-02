Il Milan sogna il grande nome per il mercato estivo in caso di ritorno in Champions League: il colpo per la difesa può portarlo lo sponsor tecnico

Il Milan sogna in grande dopo una prima parte di stagione da leader indiscusso in Italia. La squadra rossonera – in lotta con l’Inter punto a punto per lo scudetto – programma il futuro e pensa alle mosse di mercato da attuare in estate. Il ‘Diavolo’ mira al ritorno in Champions League e la società è pronta ad investire su un top player a obiettivo raggiunto.

Calciomercato Milan, sogno Varane

Il sogno rossonero ha un nome e un cognome: Raphael Varane, difensore classe 1993 e titolare del Real Madrid. Il francese è un punto fermo dell’undici di Zidane e ha un contratto in scadenza nel 2022. Titolare inamovibile per i Blancos, la trattativa sembra a prima vista utopica, ma c’è un aspetto da considerare che potrebbe cambiare le carte in tavola.

Raphael Varane ha appena firmato un contratto con la ‘Puma’, sponsor tecnico del Milan. Il giocatore, come comunicato dall’azienda, “indosserà in campo la nuova PUMA ULTRA, la scarpa da calcio che offre maggiore stabilità, durata e trazione per velocità e accelerazioni esplosive“. Una partnership importante, che potrebbe fornire anche un assist ai rossoneri in chiave di mercato.

Calciomercato Milan, si pensa al colpo in difesa

Il giocatore – stando sempre al comunicato della Puma – è stato scelto perché “è uno dei difensori più veloci al mondo e a soli 27 anni è considerato uno dei migliori della sua generazione“. Varane ha fatto il suo debutto professionale con il Lens a 17 anni prima di fare oltre 300 presenze con il Real Madrid. A 24 anni ha vinto per la terza volta la Champions League, diventando il giocatore più giovane a realizzare un’impresa del genere.

La ‘Puma’ potrebbe rappresentare un ottimo punto in comune per iniziare ad impostare la trattativa. I buoni rapporti con il Real Madrid giocano a favore del Milan, che con Varane e Romagnoli si assicurerebbe il futuro della difesa rossonera per le prossime stagioni. L’idea è al momento solo una suggestione, ma nelle prossime settimane si capirà se ci saranno i margini per trasformarla in realtà.