L’Inter lavora per chiudere nuove operazioni di calciomercato: si pensa al colpo a centrocampo che libererebbe il big

È una stagione particolare quella che sta vivendo l’Inter, che sta lavorando per provare a raddrizzare in maniera definitiva la stagione dopo qualche passo di troppo. I nerazzurri sono al momento secondi nella classifica di Serie A e distano soltanto due punti dal Milan che sta comandando il campionato ormai da diversi mesi e non ha più intenzione di lasciare la vetta della classifica.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ritorno a Manchester | Ecco la richiesta per Lukaku

I rossoneri si ritrovano un po’ a sorpresa per la lotta allo scudetto e a questo punto l’Inter non può più permettersi passi falsi per risalire la classifica. La compagine allenata da Antonio Conte può dire la sua anche perché ha già fallito nelle competizioni internazionali e ha bisogno di fare bene in Coppa Italia e Serie A per riportare un trofeo a Milano e rendere storica l’annata. Questa sera ci sarà l’importante sfida contro la Juventus che varrà per la semifinale di ritorno di Coppa, e bisognerà provare a ribaltare la sconfitta per 1-2 rimediata la scorsa settimana a ‘San Siro’.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Real disposto a cedere | Colpo in difesa

Calciomercato Inter, obiettivo Neuhaus: 40 milioni di clausola. Il colpo libera Barella

Mentre la squadra è concentrata sul campo, la società continua a lavorare sul futuro per programmare i possibili acquisti e i nuovi colpi da attuare nella prossima stagione. Tra gli obiettivi della società potrebbe esserci anche Florian Neuhaus, che sta facendo molto bene in questa stagione con la maglia del Borussia Monchengladbach ed è stato seguito dai nerazzurri anche negli scorsi mesi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, “Allegri ha già firmato” | Via libera per Sarri

Per lui la società potrebbe puntare sul pagamento della clausola rescissoria da 40 milioni di euro per rinforzare il centrocampo e trovare la soluzione anche per la possibile cessione di qualche big. Sono infatti diversi gli interessamenti per Nicolò Barella, che sta vivendo un’annata straordinaria ed è seguito anche dal Real Madrid. Il colpo Neuhaus potrebbe dare il via libera per il centrocampista nerazzurro che in questo modo potrebbe partire anche per 80 milioni di euro offerti dalla Spagna.

Neuhaus fin qui ha collezionato 19 partite in Bundesliga e ha siglato già 4 reti e 4 assist. Per lui anche sei presenze in Champions League, due delle quali proprio contro l’Inter, e tre in Coppa condite anche da due reti e un assist.