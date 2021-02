Il valzer di panchine in Serie A animerà il calciomercato estivo, Maurizio Sconcerti, giornalista sportivo, mette un po’ di ordine

Gli allenatori di Roma e Napoli non dormono sonni tranquilli, questo è ormai un dato assodato. Nel valzer di panchine che accompagnerà il calciomercato estivo, Mario Sconcerti, giornalista del Corriere della Sera, prova a mettere un po’ di ordine a Top Calcio 24.

Calciomercato Roma, Sconcerti: “Allegri ha firmato per l’anno prossimo” | Le dichiarazioni

Secondo quanto riferito dal giornalista, infatti, l’ex Juve e Milan Massimiliano Allegri, disoccupato d’oro dal 2019, avrebbe già firmato un accordo con la Roma per l’anno prossimo. Stessa indiscrezione riportata da calciomercato.it, che parla di 5 milioni a stagione per Allegri.

Calciomercato Napoli, Sconcerti: “L’unico disponibile rimane Sarri” | Il motivo

E a chi pensava che il toscano fosse il primo della lista dei desideri di Aurelio De Laurentiis per la successione di Rino Gattuso, sempre più traballante alla guida dei partenopei, dovrà ricredersi.

Ne rimarrebbero altri due, di toscani: Luciano Spalletti, che ha ancora un contratto con l’Inter e che – assicura ancora Sconcerti – non avrebbe intenzione di rinunciarci, e il figliol prodigo Maurizio Sarri. Quest’ultimo, secondo il giornalista, sarebbe il più accreditato per un ritorno in grande stile all’ombra del Vesuvio.

I tifosi dimenticheranno il suo passato, non troppo lontano, agli eterni rivali della Juventus, però?

