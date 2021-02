La Juventus è pronta a rinforzarsi in estate e valuta possibili nomi per l’attacco: si segue un big della Roma, che può liberarsi a giugno e Raiola può essere la chiave

La Juventus pianifica le mosse per il mercato di giugno. La società potrebbe operare diverse operazioni anche in attacco, e resta vigile su diverse situazioni. Il recente incontro con la Roma in campionato ha permesso ai bianconeri di osservare da vicino un possibile obiettivo: Henrikh Mkhitaryan. L’armeno sta trattando il rinnovo e in caso di fallimento la Vecchia Signora è pronta ad inserirsi.

Calciomercato Juventus, Mkhitaryan l’obiettivo: Raiola la chiave

L’attaccante armeno sta discutendo il rinnovo con la Roma. Secondo quanto riporta il “Corriere dello Sport“, nei prossimi giorni è previsto un incontro tra la società e l’entourage del calciatore. L’agente, Mino Raiola, punta a sistemare la clausola del contratto: i giallorossi hanno esercitato il diritto di opzione per il rinnovo fino al 2022, alle stesse cifre attuali: 3 milioni più ricchi bonus. Ma Mkhitaryan può liberarsi lo stesso entro il 30 giugno.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, idea scambio con Demiral | Tutti i dettagli

A Roma si respira fiducia sul possibile accordo tra le parti. Mkhitaryan è un punto fermo del progetto tecnico di Fonseca ed è già arrivato in doppia cifra in stagione sia per numero di gol che di assist. “Henrikh a Roma sta bene, non avremo problemi nel trovare un accordo” ha assicurato Tiago Pinto, direttore sportivo del club. Ma bisogna intendersi sugli emolumenti. La Juventus resta in agguato, pronta a sfruttare ogni possibile spiraglio grazie anche agli ottimi rapporti con Raiola, agente dell’armeno.