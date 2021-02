La Juventus pensa ad uno scambio in difesa con il Siviglia: Demiral coinvolto nell’operazione

La Juventus pianifica già il futuro prossimo e lavora ai possibili colpi di mercato per la prossima stagione. La società vuole ringiovanire la rosa e cercare di rendere ancora più competitiva la squadra di Andrea Pirlo. Non solo un attaccante, ma movimenti anche in difesa per i bianconeri.

Nei piani della Juventus Merih Demiral è un calciatore cedibile, naturalmente solo a determinate condizioni. Il difensore turco è apprezzato da diversi club, come il Liverpool che ha espresso l’interesse nei suoi confronti, così come Klopp, ma non ha mai presentato un’offerta ufficiale alla società bianconera. Tra le idee della Juventus c’è un’ipotesi di scambio in Spagna che coinvolge proprio Demiral.

Calciomercato Juventus, scambio Demiral-Diego Carlos | Ipotesi a giugno

La Juventus pensa ad uno scambio con il Siviglia tra Demiral e Diego Carlos. La valutazione di entrambi i club per i loro giocatori è di circa 35-40 milioni di euro. Il difensore brasiliano classe ’93 piace alla dirigenza juventina e potrebbe arrivare in Italia a giugno, proprio offrendo Demiral come contropartita al club andaluso.

Proprio Diego Carlos, dopo aver vinto un Europa League proprio col Siviglia, vorrebbe provare un’esperienza nuova, magari facendo un salto di qualità e la Juventus sarebbe una destinazione gradita. Uno scambio che potrebbe prendere forma in estate quando il calciomercato tornerà ad essere incandescente.