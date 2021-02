La Juventus pensa al futuro del proprio centrocampo e dalla Germania spunta una pista interessante. Duello con l’Inter

Dal campo al mercato. La sfida tra Juventus e Inter troverà il proprio apice in questa stagione martedì sera nella sfida di ritorno valida per le semifinali di Coppa Italia dopo 1-2 di San Siro a favore di Ronaldo e soci. Bianconeri e nerazzurri sono però prontissimi anche a darsi battaglia in sede di calciomercato con entrambe le compagini vogliose di potenziare il centrocampo in vista della prossima stagione. In particolare il club di Agnelli va a caccia di un mediano di qualità capace di abbinare al meglio le due fasi e che abbia anche margini di miglioramento nel medio periodo. Un calciatore che nelle idee della Juventus potrebbe andare a rimpiazzare un Aaron Ramsey piuttosto altalenante dal suo arrivo in bianconero e che potrebbe anche partire in estate visto l’interessamento di alcuni club di Premier. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, super colpo a zero | Ecco le cifre

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, scambio stellare | Due per uno in Bundesliga

Calciomercato, sfida Juventus-Inter: nel mirino il talento Neuhaus

Identikit quello per il centrocampo che potrebbe trovare sintesi perfetta in Florian Neuhaus, classe 1997 del Borussia Moenchengladbach che sta facendo benissimo in Germania. Il giovane tedesco ha collezionato fin qui 5 reti e 6 assist tra coppe e Bundesliga ed ha anche già esordito con la nazionale maggiore a suggellare una crescita esponenziale.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma | Assalto Mourinho

Capace di ricoprire ogni posizione del centrocampo, Neuhaus ha una clausola rescissoria da ben 40 milioni di euro ed in Italia era stato accostato nelle scorse settimane proprio all’Inter. La Juventus potrebbe dunque farci un pensierino in caso di addio di Ramsey per la prossima finestra di mercato, dando vita ad un vero e proprio ‘derby d’Italia’.