Champions League, Lipsia-Liverpool in campo neutro | Comunicato UEFA

L’UEFA ha annunciato una grande novità in vista dell’andata degli Ottavi di Finale di Champions League. Di seguito tutte ultime novità sulla partita

Lipsia-Liverpool si giocherà in campo neutro. Questa la decisione della UEFA per l’andata degli ottavi di Finale di Champions, per via delle restrizioni vigenti in Germania a causa del Covid-19. Di seguito il comunicato ufficiale: “L’UEFA conferma che la partita d’andata degli ottavi di finale di Champions tra Lipsia e Liverpool avrà luogo alla Puskas Arena di Budapest. La data della gara, 16 febbraio 2021, e l’orario del calcio d’inizio, alle 21, rimarranno gli stessi”.

Champions League, Lipsia-Liverpool in campo neutro: la decisione per via del Covid

Lo spostamento della sede della partita si è resa necessaria per via delle restrizioni stabilite dal Governo tedesco. Per cercare di contenere le nuove varianti, è stato stabilito, infatti, di limitare i voli dai Paesi in cui esse stanno circolando, tra cui anche l’Inghilterra. La soluzione più ragionevole è stata quella di giocare in campo neutro e la scelta alla fine è caduta su Budapest. L’UEFA sottolinea inoltre che ciò è stato possibile grazie alla collaborazione dei club coinvolti.