Idea last-minute della Juventus per la corsia di sinistra dalla Premier League. Possibile arrivo dal Chelsea

Da quando è arrivato Thomas Tuchel sulla panchina del Chelsea alcune gerarchie sono cambiate. E’ il caso di Emerson Palmieri che dall’arrivo dell’ex tecnico di Psg non ha trovato spazio, in panchina un match, in tribuna l’altro. Il malumore dell’italo-brasiliano potrebbe convincerlo a cambiare aria, anche per ritagliarsi un ruolo importante in vista dei prossimi europei.

La Juventus non ha mai nascosto l’interesse per l’ex Roma e Palermo e potrebbe tentare un colpo last-minute prima del gong che segnerà la chiusura del calciomercato. Il rendimento di Alex Sandro non soddisfa la società e attualmente l’unico terzino sinistro è Frabotta, pupillo di Andrea Pirlo. L’arrivo di Emerson Palmieri alzerebbe notevolmente la qualità della squadra e ovviamente concederebbe più alternative all’allenatore.

Calciomercato Juventus, Chelsea apre per Emerson | Acconto per De Ligt

Il Chelsea potrebbe essere disposto a cedere Emerson, nonostante il tempo per chiudere una trattativa di questo tipo sia piuttosto esiguo. La Juventus vorrebbe accelerare prima della chiusura del mercato con l’ipotesi di un prestito oneroso con diritto di riscatto a giungo.

I Blues lo considererebbero un acconto per De Ligt, difensore per cui Tuchel ha grande stima. La valutazione dei bianconeri per il difensore olandese è di circa 80 milioni e Emerson potrebbe abbassare il prezzo dell’ex Ajax per un eventuale assalto del Chelsea a giugno.