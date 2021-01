Termina con una vittoria della Juventus l’anticipo delle 18 contro la Sampdoria: a decidere il match è la rete di Federico Chiesa

La 20esima giornata di Serie A vede la Juventus rispondere al successo del Milan contro il Bologna. Infatti Sampdoria-Juventus termina 0-2, grazie il gol nel primo tempo di Federico Chiesa, che viene pescato in area da Morata e di destro mette alle spalle di Audero, ed a quello nel recupero in contropiede di Ramsey. Arriva invece un’altra prestazione incolore di Cristiano Ronaldo, criticato sui social dai tifosi. Vittoria fondamentale per i bianconeri che superano la Roma al terzo posto, in attesa del match dei giallorossi contro il Verona, e tengono il passo del Milan al primo posto che dista sette punti, ma che ha una partita in più degli uomini di Pirlo.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, questione attaccante | Parla Paratici

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, vice Morata in Serie A | Scambio e tradimento!

Sampdoria-Juventus 0-2: tabellino e classifica

Tabellino

Sampdoria-Juventus 0-2 (20′ Chiesa, 90’+1′ Ramsey)

CLASSIFICA SERIE A: Milan* 46 punti; Inter 41; Roma 37; Juventus e Atalanta 36; Napoli** e Lazio 34; Verona e Sassuolo 30; Sampdoria 26; Benevento e Fiorentina* 22; Bologna* 20; Udinese, Spezia e Genoa 18; Torino** 15; Cagliari 14; Parma 13; Crotone 12

*una partita in più

** una partita in meno