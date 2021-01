Calciomercato Juventus, nome a sorpresa per l’attacco | Ipotesi ritorno in Serie A!

Difficoltà per Scamacca in casa Juventus: un’altra ipotesi porta al nome di Pietro Pellegri. Ecco la posizione del club bianconero: tutti i dettagli

Ultimi giorni di calciomercato invernale per la Juventus. Il club bianconero è sempre alla ricerca di un nuovo attaccante, che rappresenti però più un’opportunità che un investimento oneroso. In questo senso, in prima fila c’è il nome di Gianluca Scamacca, giovane attaccante del Genoa di proprietà del Sassuolo. Sono ancora diversi, però, gli ostacoli tra i due club per il trasferimento del centravanti ex Ascoli. Una possibile alternativa porta invece al nome di Pietro Pellegri: ecco tutti i dettagli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Spal, i convocati di Pirlo | La decisione su Ronaldo

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Inter, ESCLUSIVO: offerto il bomber dalla Serie A

Calciomercato, Pellegri alternativa last minute a Scamacca | No della Juventus!

Il Sassuolo chiede oltre 20 milioni di riscatto per Scamacca, e preferirebbe inoltre una formula con l’obbligo. La dirigenza bianconera, dal canto suo, spinge invece per un diritto di riscatto. L’accordo tra le due società è tutt’altro che scontato a pochi giorni dalla chiusura delle trattative, e continuano così a circolare diverse alternative per l’attacco della Juve. Una di queste potrebbe essere Pietro Pellegri, classe 2001 ex Genoa attualmente in Ligue 1, al Monaco.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, non solo Scamacca | Doppia pista in Germania!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio rimandato | Salta tutto!

Il 19enne ha finora collezionato solo 187 minuti di impiego in 12 presenze stagionali, ed un solo gol. Il club del principato potrebbe così offrire il suo ritorno in Serie A in prestito. Soluzione, questa, che non sembra interessare la Juventus, ed al momento da escludere. Difficilmente, dunque, Pellegri farà ritorno in Italia in questa sessione di calciomercato.