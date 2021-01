La Juventus potrebbe accogliere Edin Dzeko già in questa finestra di mercato: un affare last minute per i bianconeri

La Juventus è alla ricerca di un attaccante per completare il reparto offensivo di Andrea Pirlo. Tante sono le occasioni per Paratici, che potrebbe virare su Edin Dzeko visti i suoi problemi alla Roma con Paulo Fonseca. Il centravanti bosniaco era già in procinto di passare in bianconero la scorsa estate, poi la trattativa che coinvolgeva anche Milik è saltata. A tal proposito, è intervenuto Luca Momblano.

Juventus-Dzeko, il bosniaco deve ridursi l’ingaggio

Luca Momblano, giornalista, ha parlato al canale Youtube di Juventisbus della situazione Dzeko: “Se il giocatore desse un feedback positivo per l’ammorbidimento dell’ingaggio, rispetto a quanto percepisce ora dalla Roma, potrebbe andare a Torino già a gennaio, diversamente no. E’ un giocatore che la Juventus prenderebbe volentieri per sei mesi, anche per un anno e mezzo“.

Insomma, qualora il centravanti bosniaco dovesse ridursi l’ingaggio, per la Juve ci sarebbe la possibilità di acquistarlo già a gennaio. Una cosa che farebbe comodo anche al giocatore, in rotta con la Roma e che si è allontanato anche da alcuni membri del suo entourage.