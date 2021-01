Nel calciomercato di Juventus ed Inter spunta una nuova concorrente per l’obiettivo sulla fascia: è il Barcellona

Nelle partite infrasettimanali di Coppa Italia si gioca per l’approdo alle semifinali, cosa che l’Inter ha già raggiunto rimontando il Milan nel derby, grazie alla perla di Christian Eriksen su punizione. Questa sera sarà la volta della Juventus, che affronterà la Spal per regalarsi il derby d’Italia. Per quanto riguarda il calciomercato però, i due top club italiani vedono allontanarsi un obiettivo seguito a lungo. Spunta infatti la concorrenza del Barcellona.

Calciomercato Juventus ed Inter, il Barcellona punta Marcos Alonso: terzino più lontano

A lungo Juventus ed Inter hanno cercato rinforzi sulla fascia sinistra, ed hanno messo gli occhi su Marcos Alonso, terzino del Chelsea che ha giocato in Serie A con la maglia della Fiorentina, che però nei ‘Blues’ sembrerebbe non avere più spazio, nemmeno con l’arrivo di Tomas Tuchel.

I due club italiani non hanno mai affondato il colpo, ed ora rischiano di rimanere beffati. Infatti, secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Don Balon’, sarebbe il Barcellona a puntare il mirino sul terzino spagnolo, che potrebbe essere un ottimo sostituto di Jordi Alba, ed andrebbe a rimpiazzare la probabile partenza di Junior Firpo. Dunque il ritorno in Italia si fa più complicato per Marcos Alonso, con i catalani pronti a prelevarlo.