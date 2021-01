Laporta si scaglia contro il Paris-Saint Germain, alla luce dei continui corteggiamenti nei confronti di Leo Messi

Il candidato alla presidenza del Barcellona, Joan Laporta, è infuriato con il Paris-Saint Germain. Il club parigino non nasconde, ormai da diverso tempo, il grande interesse per Leo Messi, finito al centro di una lunga e complicata vicenda in estate che stava per portarlo lontano da Barcellona. Negli ultimi tempi il corteggiamento dei campioni di Francia è stato piuttosto assiduo.

Laporta non ha per nulla gradito la condotta del Psg e si è espresso così ai media spagnoli: “La condotta del Psg è una mancanza di rispetto verso il Barcellona. Il fatto che squadre come il Paris dicano che proveranno a ingaggiare Lionel Messi è inaccettabile. Non possiamo permettere che altre società si concedano il lusso di destabilizzare un altro club”.

Barcellona, la furia di Joan Laporta contro il Psg | Il futuro di Messi

Parole decise, quelle di Laporta che poi ha parlato in merito al futuro di Messi: “Il club deve essere in grado di fare una buona proposta a Messi affinché la accetti, dipende dalla società. Sarà sempre più difficile formulare una proposta convincente, altri stanno già negoziando e il Barcellona è ancora senza un presidente”.

A causa del Covid-19 le elezioni per il nuovo presidente del club catalano sono state posticipate al 7 marzo. Joan Laporte rimane uno dei candidati principali ad assumere l’incarico e le sue parole lasceranno sicuramente un segno.