Calciomercato Milan, colpo Champions | Big dalla Serie A: cifre e dettagli

Jordan Veretout potrebbe fare gola anche al Milan in vista della sessione estiva di calciomercato. Sfida all’Inter e non solo: cifre e dettagli

Si infiamma la lotta scudetto in Serie A, per il momento a due tra Milan e Inter. Martedì i rossoneri di Pioli e i nerazzurri di Conte torneranno a sfidarsi anche in Coppa Italia, e nuovi duelli potrebbero esserci anche in sede di calciomercato. Uno dei nomi già accostati ad entrambe le società milanesi è quello di Jordan Veretout. Il Milan in particolare potrebbe approfittare della situazione in casa Roma per fare un tentativo nella prossima estate. Ecco tutti i dettagli.

Calciomercato Milan, Veretout possibile colpo Champions | Tutti i dettagli

La situazione è sempre più tesa in casa Roma, e il club rossonero, soprattutto col ritorno in Champions League, potrebbe fare gola a Veretout. A differenza dell’Inter (e anche della Juventus), infatti, il Milan garantirebbe al centrocampista francese un posto da titolare. Tuttavia, l’ex Fiorentina è in scadenza di contratto nel 2024 e valutato almeno 30-35 milioni di euro dalla società giallorossa. Un’operazione tutt’altro che semplice, considerando anche l’importanza del 27enne nello scacchiere di Fonseca. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

In ogni caso, le big di Serie A sono alla finestra e pronte ad approfittare di eventuali ribaltoni in casa giallorossa. Non è dunque escluso che a giugno Maldini e Massara decidano di fare un tentativo per Veretout. Si profilano mesi piuttosto infuocati in casa Roma. Vi terremo aggiornati.