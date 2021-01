Christian Eriksen, centrocampista danese dell’Inter, sarebbe ad un passo dall’addio all’Inter: cessione a gennaio



L’Inter continua a monitorare attentamente il mercato in entrata con uno sguardo sempre molto vigile per la cessione del centrocampista danese, Christian Eriksen, pronto a lasciare i nerazzurri a gennaio. Il suo feeling con Antonio Conte non è mai stato ottimale nonostante un rispetto reciproco: in campo, però, l’ex Tottenham ha avuto pochissime occasioni per mettersi in mostra rispetto all’idea dell’allenatore leccese.

Calciomercato Inter, Eriksen verso il ritorno in Premier League

Come riportato dal portale “tribalfootball” i giornalisti Ian McGarry e Duncan Castles, durante il podcast Transfer Window, hanno svelato anche la possibilità dell’assalto del Manchester United per Eriksen ottenendolo in prestito ad un prezzo di saldo. Il club inglese avrebbe offerto circa 1,5 milioni di sterline rispetto ai 4 che percepisce il danese fino al termine della stagione.

Eriksen sarebbe propenso anche tornare al Tottenham, ma il Man United potrebbe chiudere l’affare nei prossimi giorni cercando di rinforzare la zona centrale dei “Red Devils”. La sua voglia di riscatto è tanta per tornare a divertirsi sul rettangolo di gioco: la sua ultima apparizione risale in Coppa Italia contro la Fiorentina con Conte che l’ha provato davanti alla difesa.

Il futuro di Eriksen è altrove: arriverà la separazione, almeno per il momento, in casa nerazzurra.