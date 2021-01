La Juventus continua a monitorare senza sosta i possibili affari in vista degli ultimi giorni di mercato: l’ok di Pirlo per l’addio

La Juventus si prepara alla Supercoppa italiana, in programma mercoledì 20 gennaio 2021 contro il Napoli, con un occhio sempre vigile al calciomercato. Così il club bianconero vorrebbe accontentare Andrea Pirlo con innesti funzionali alla sua idea di gioco.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, slitta la firma | Paratici alla finestra

Calciomercato Juventus, addio Demiral: che super scambio!

Lo stesso allenatore della compagine bianconera avrebbe dato l’ok per la cessione del centrale turco, Merih Demiral, che non sta trovando continuità sotto la sua gestione anche a causa dei numerosi problemi fisici che lo stanno torturando da settimane. La sua valutazione è abbastanza alta, pari a circa 40 milioni, da parte del club torinese e così la Juventus potrebbe pensare al maxi-scambio con il Chelsea.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, è in uscita dal Real | Mourinho e Simeone sfidano la Serie A!

Al momento si tratterebbe di un’idea suggestiva per arrivare al terzino sinistro della Nazionale italiana, Emerson Palmieri, voglioso di tornare protagonista soprattutto in vista degli Europei in programma in estate. L’altro profilo possibile per il super scambio è quello del centrale tedesco, ex Roma, Antonio Ruediger, che viene impiegato col contagocce da Lampard.

Possibile maxi scambio tra Juventus e Chelsea: Demiral vuole essere protagonista giocando titolare con continuità.