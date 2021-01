Calciomercato Juventus, addio Douglas Costa | Scambio per Savic

La Juventus potrebbe dire addio a Douglas Costa per arrivare a Savic: scambio che garantirebbe anche la plusvalenza

La Juventus la scorsa estate si è liberata di diversi esuberi, che non rientravano nei piani di Andrea Pirlo. Da Rugani a Higuain, passando per Matuidi e Douglas Costa. Proprio per il brasiliano, c’è stato un ritorno al passato: è andato in prestito al Bayern Monaco, club da cui la Juve lo acquistò qualche anno fa. Tuttavia, non è detto che la sua avventura a Monaco di Baviera continui. E’ molto difficile che i tedeschi lo riscattino e verosimilmente farà ritorno a Torino.

Juventus, Douglas Costa per arrivare a Savic

Visto il ritorno in bianconero di Douglas Costa, Fabio Paratici deve subito pensare a dove piazzarlo. L’esterno offensivo ha il contratto in scadenza nel 2022 e non verrà rinnovato, dunque la Juve ha intenzione di cederlo e lo farebbe volentieri nell’ambito di uno scambio per arrivare a Savic.

Anche il difensore centrale dell’Atletico Madrid è in scadenza nel 2022 e ci sono dei problemi per arrivare al rinnovo del contratto. Savic ha già giocato in Serie A con la maglia della Fiorentina e la Juve apprezza molto le sue qualità. L’ultima suggestione è che si imbastirebbe uno scambio con valutazione di entrambi i giocatori sui 18-20 milioni di euro. Una plusvalenza sia per la Juventus, sia per l’Atletico Madrid.