Nuova emergenza per Pirlo, che perde due giocatori per infortunio: tra questi anche Rafia, in gol contro il Genoa

Brutte notizie per Andrea Pirlo, che il giorno dopo la vittoria contro il Genoa in Coppa Italia perde per infortunio il match winner della gara: Hamza Rafia si è sottoposto presso il J|Medical ad approfondimenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Il giovane trequartista dovrà restare fermo per circa due settimane, fino a un massimo di venti giorni lontano dai campi di allenamento.

Juventus, emergenza senza fine

Stop anche per Franco Israel, che a seguito di uno scontro di gioco durante l’allenamento di oggi ha riportato una frattura dell’osso zigomatico destro. Nei prossimi giorni il calciatore verrà sottoposto a un intervento chirurgico di riduzione della frattura. Da valutare poi l’eventuale riposo, che potrebbe tenerlo lontano dagli allenamenti.