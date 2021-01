Chiesa e McKennie continuano ad allenarsi a parte. Pirlo li monitora in vista della super sfida di domenica con l’Inter

I guai per la Juventus aumentano: prosegue il recupero per Weston McKennie e Federico Chiesa. I due sono usciti acciaccati dopo la gara con il Sassuolo e Pirlo non è ancora certo della loro presenza per la super sfida di domenica contro l’Inter, certo di dover fare a meno di Dybala e dei positivi al Covid-19 Alex Sandro e Cuadrado.

I due calciatori anche oggi hanno svolto l’allenamento differenziato alla Continassa, lontani dal resto del gruppo bianconero. Pirlo sta monitorando le loro condizioni nonostante le alternative non manchino. McKennie si sta dimostrando il centrocampista più funzionale alle idee di gioco del tecnico bresciano, in quanto ha una buona tecnica ma anche ottimi tempi di inserimento. Chiesa partita dopo partita sta diventando un titolare inamovibile e sta trascinando la Juve con gol e prestazioni notevoli.

Juventus, le condizioni di Chiesa e McKennie | Decisivi i prossimi giorni

Non averli a disposizione in vista di una delle sfide più decisive della stagione rappresenterebbe una grave perdita per la Juventus. Per Chiesa e McKennie saranno decisivi gli allenamenti di domani e la rifinitura di sabato, per capire se realmente saranno a disposizione di Andrea Pirlo per il big match di San Siro.