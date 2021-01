Il futuro di Paulo Dybala alla Juventus resta incerto: il rinnovo non arriva e il Psg torna alla carica. La cessione della Joya aprirebbe all’arrivo di un top player

Il calciomercato ha ufficialmente aperto i battenti, ma in casa Juventus a tenere banco è il caso Dybala. L’attaccante argentino continua ad essere al centro di insistenti voci a causa del mancato accordo con il club sul rinnovo. Il giocatore va in scadenza nel 2022 e ha chiesto un ingaggio vicino ai 10 milioni a stagione. La dirigenza bianconera tentenna e il Psg è pronto a prendere l’occasione Dybala al volo.

Calciomercato Juventus, il Psg forte su Dybala

Paulo Dybala ha sempre manifestato il desiderio di proseguire la sua carriera a Torino, ma gli scenari potrebbero cambiare in estate. Il Psg è interessato all’acquisto e l’attaccante piace sia a Leonardo che – soprattutto – a Mauricio Pochettino, subentrato a Tuchel e che lo voleva già al Tottenham nell’estate del 2019.

L’affare sfumò a causa delle cifre elevate dell’operazione, ma ora il Psg è pronto alla spesa. Come riporta “Sport Mediaset“, il ds Leonardo è pronto ad offrire a Dybala un ingaggio di 15 milioni e a sedersi per trattare con la Juventus mettendo sul tavolo 60 milioni per il cartellino. Il club bianconero ne chiede 80, ma l’affare potrebbe chiudersi a 70, soprattutto se dovesse saltare l’accordo tra la Juventus e Dybala sul rinnovo.

Calciomercato Juventus: un big se parte Dybala

La situazione è in divenire e verrà sciolta solo a febbraio, quando Juventus e giocatore si incontreranno per discutere del rinnovo. Qualora Dybala dovesse lasciare Torino, il club bianconero non si farebbe trovare impreparato. I soldi potrebbero essere investiti nel colpo Paul Pogba, pronto in estate a finire la sua esperienza con il Manchester United.

Non è da escludere, infine, un’ipotesi di scambio di giocatori con il Psg. I francesi, preso Dybala, potrebbero cedere Mauro Icardi, finito dietro a Kean nelle gerarchie di Pochettino. L’ex Inter era stato accostato alla Juventus prima del suo approdo in Ligue 1 e il suo nome potrebbe tornare di moda in estate.