Il Milan saluta Duarte: è ufficiale il passaggio in prestito del difensore brasiliano all’Istanbul Başakşehir FK

Il calciomercato inizia a muovere le sue tessere. Il Milan ha reso nota l’ufficialità della prima operazione di questa finestra di trasferimenti. Leo Duarte, difensore classe 1996, si trasferisce in prestito con diritto di riscatto all’Istanbul Başakşehir FK fino al 2022. Protagonista di tre presenze stagionali, il brasiliano aveva giocato in campionato appena 18 minuti all’esordio contro il Bologna.

Il comunicato ufficiale del Milan

Come si legge nella nota del club, “AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva, le prestazioni sportive del calciatore Léonardo Campos Duarte da Silva all’Istanbul Başakşehir FK fino al 30 giugno 2022”. Nel comunicare la cessione del calciatore, il Milan “ringrazia Léo per la professionalità sempre dimostrata e gli augura il meglio per il futuro personale e professionale”.

I numeri di Duarte

Leo Duarte non ha sicuramente reso quanto sperato. Acquistato nell’estate del 2019 dal Flamengo per 11 milioni, il difensore era stato inizialmente impiegato sia come terzino destro che nel ruolo di centrale. Protagonista di sei presenze, il giocatore è stato poi falcidiato dagli infortuni. Una frattura del calcagno lo ha costretto a quattro mesi di stop, poi – in questa stagione – prima la positività al Coronavirus e poi altre noie muscolari.

Il difensore proverà a rilanciarsi all’Istanbul Başakşehir FK, club attualmente dodicesimo nel campionato turco con appena 22 punti conquistati in 17 partite. La società – campione in carica – sta deludendo le aspettative, pagando a caro prezzo le emozioni della partecipazione alla Champions League. L’Istanbul è stato eliminato ai gironi dopo aver concluso all’ultimo posto con tre punti nel gruppo di Lipsia, Manchester United e Psg.